Tentoonstelling 'Vita Renaissance' in Sleihage

In Sleihage organiseren enkele kunstenaars sinds lang opnieuw een tentoonstelling vol kunst: 'Vita Renaissance'. De titel verwijst naar de recente versoepelingen en herwonnen vrijheid sinds de coronacrisis.

De expositie, in het gehucht Sleihage bij Staden, brengt mix van beeldhouwkunst, schilderwerken en lichtinstallaties.

Kunstenaars Kris Vercruysse en Luc Lapere hebben zich voor de gelegenheid uitgedost in de typische kleding van de 14de eeuw. "We noemen ons renaissancekunstenaars omdat we het metier centraal stellen", leggen de kunstenaars uit.

De tentoonstelling gaat door op drie locaties waaronder het huis van Luc Lapere. Hij maakt met koper mythische wezens zoals bijvoorbeeld een vogel met vrouwenlichaam. Bijzonder is dat ook voor het eerst kunstwerken te zien zijn van André Vercruysse, de overleden vader van Kris. Binnenin het huis hangen dan weer verschillende spijkerschilderijen van zoon Kris.