Tentoonstelling zet Joris Ghekiere in spotlight

Galerie Emergent in Veurne zet de deur opnieuw open voor een bezoek aan MAYBE TOMORROW. De tentoonstelling startte vorig maand net toen musea en galerieën door de strengere coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.

Emergent pakt uit met een overzichtstentoonstelling van het uitgebreide oeuvre van Joris Ghekiere. De Kortrijkzaan overleed vier jaar geleden. Hij was een schilder die vele stijlen en technieken hanteerde. En Joris Ghekiere schilderde het allemaal: van stillevens, portretten tot puur abstracte werken.

Ook werk van bewonderaars

MAY BE TOMORROW brengt daarnaast ook werk van bewonderaars van de Kortrijkse meester zoals Luc Tuymans, maar ook foto’s van Max Pinckers en sculpturen van Fran Van Coppenolle uit Wingene krijgen hier hun plaats.

De tentoonstelling in Emergent loopt tot eind januari en is enkel in het weekend te bezoeken.