TERF zet groenten in de vitrine

Vandaag schaft de pot enkel maar groenten en daarvoor zit je ideaal in Midden West-Vlaanderen. Dat heeft alles met de bodem te maken die er ideaal is voor de groententeelt. Tijdens de tocht krijgen de deelnemers daar op een speelse manier meer informatie over. Je leert onder meer over de manier waarop ze geteeld en geoogst worden, maar er wordt van de bezoekers ook verwacht dat ze zelf ook even de handen vuil maken. In Izegem draait de toch volledig rond de aardappel, terwijl de groeten in Roeselare centraal staan.