Terminaal zieke Chris krijgt palliatieve zorg: "Meer kwaliteit voor tijd die rest"

En dat is wat ook Chris uit Aalbeke probeert te doen. Hij heeft kanker, maar probeert met z’n vrouw Roos nog zoveel mogelijk uit het leven te halen.

"Mentaal moeilijk om mee om te gaan"

Vier jaar geleden krijgt Chris de diagnose van keelkanker. Dokters stellen ook een uitzaaiing vast aan de longen. Daar halen ze een stuk van weg maar na verloop van tijd komt de uitzaaiing terug. Chris is nu uitbehandeld. Roos is z’n steun en toeverlaat.

"Het leven is er één met veel beperkingen", zegt Chris Lahousse. "En ook mentaal is het moeilijk om daar mee om te gaan."

Rita is al jaren vrijwilliger bij Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen. Zij gaat bij de mensen thuis op bezoek, en luistert vooral.

"Als iemand aan mij vertelt wat hem bezig houdt. Dan kan ik hem daarover aanspreken en vragen waarom hij dat niet aan z’n vrouw vertelt. Waarom stel je je daar niet in open aan haar? En dat brengt mensen dichter bij elkaar", zegt Rita Bossuyt, vrijwilliger bij Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen.

Roos Simoens, echtgenote van Chris: "Wat kun je nog samen doen? Wandelen bijvoorbeeld. Maar Chris wou niet in een rolstoel, maar door tussenkomst is dat wel gelukt. En dan zijn wij op vakantie geweest."

"Doe sneller beroep op palliatieve zorg"

Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen bestaat 25 jaar. Ze werken met een 40-tal deskundigen. Alles samen hebben ze meer dan 8.000 patiënten begeleid. Op 5 jaar tijd is de vraag met een vijfde gestegen. Ze roepen patiënten op om sneller een beroep te doen op palliatieve zorg. Het is ook gratis.

Stijn Deceukelier, Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen: "Op vandaag beschouwt men dat teveel als terminale zorg, helemaal op het einde. Terwijl er zoveel meer te bieden is. Wij kunnen pijn- en symptoomcontrole doen, maar we kunnen het ook over sociale zaken hebben, over psychologische aspecten. Het gaat er gewoon over. Ok, ik ben ziek, het wordt niet meer beter. Maar ik kan wel de dagen die er nog zijn, die kan ik zo goed mogelijk maken."

"Ieder dag beste van maken"

En ook Roos en Chris proberen nog zoveel mogelijk samen uit het leven te halen.

"Dat we nog samen iets kunnen gaan eten en drinken. Dat lukt nog heel goed. We proberen iedere dag er het beste van te maken", besluit Chris.