Terrasjes in Sluis lopen vol

Aan de Belgische kust zijn terrassen en restaurants nog steeds gesloten. Dat houdt op zich weinig mensen tegen om toch een wandeling langs de dijk te maken. Toch missen de dagjestoeristen de horeca wel. Velen trekken vandaag daarom richting Sluis, waar de horeca sinds vandaag terug open mocht.

Geen overrompeling

Hoewel we strikt genomen alleen de grens over mogen om noodzakelijke inkopen te doen en om familie te bezoeken, loopt er toch heel wat volk rond in de grensgemeente. Een overrompeling op de terrasjes is het evenwel niet. Hier en daar zijn nog lege tafeltjes te vinden.

Ook in de straten van de grensgemeente is het opmerkelijk drukker dan de voorbije weken. Ordehandhavers en medewerkers van de gemeente stellen daarom alles in het werk om iedereen op voldoende afstand van elkaar te houden. Ook bij de parkeermeters werd telkens een veilige zone afgebakend.

Bekijk hier de reactie van de Burgemeester van Sluis, Marga Vermue: