Terrasjesweer bij heropening horeca?

Na enkele dagen puur herfstweer met perioden van felle regen en veel wind, ziet het er voorlopig naar uit dat er in het weekend een overgang komt naar mooier weer met hogere temperaturen tot wel 23 graden. Er is wel kans op onweer.

Veelbelovend nieuws op het goede moment, want vanaf volgend weekend mogen de terrassen na lange tijd terug open. Dat gebeurt wel onder voorwaarden. Zo mogen maximaal 4 personen aan één tafel zitten, met een onderlinge afstand van anderhalve meter. Bediening aan de bar is niet toegestaan, en horecazaken moeten om 22u 's avonds de deuren sluiten.

Vervroegde opening in Middelkerke

Vanaf gisteren al kunnen mensen in Middelkerke terecht om een terrasje te doen op de zeedijk. Burgemeester Jean-Marie Dedecker liet 200 tafels en 800 stoelen plaatsen, waar mensen zich kunnen neerzetten om iets te drinken, te eten of van de zon te genieten. Horecazaken mogen niet bedienen aan tafel, maar raamverkoop is wel toegestaan.

Lees ook