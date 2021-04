Terrassen gaan terug open op 8 mei, Bekijk de persconferentie van het overlegcomité hier

Jambon: "Terrassen moeten open op 1 mei"

"Voor mij moeten de terrassen open kunnen op 1 mei." Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd voor het Overlegcomité woensdag, dat zich buigt over eventuele versoepelingen.

"We hebben gezegd op 1 mei de horeca open, dus voor mij is dat zeker al de terrassen", zei Jambon. Hij deed wat dat betreft ook een oproep naar zijn Franstalige collega's. "Ik merk dat ook in Wallonië de partijvoorzitters daar toe oproepen, dus ik hoop dat diezelfde steun daar zo meteen binnen ook aan de orde is. Ik heb dat vorige keer meegemaakt met het onderwijs. Daar was toen ook iedereen akkoord, tot we daar binnen zaten, en toen stond ik dus alleen."

De volledige horeca opendoen, zou volgens Jambon moeten wachten tot een volgende fase. De Vlaamse regering steunt al langer het idee om de terrassen te openen. Bij vorige pogingen werd die piste steevast afgeserveerd, maar ze zou nu volgens sommigen iets meer kans op slagen hebben. Daarbij wordt vooral opgemerkt dat het kan helpen om de openbare orde te helpen handhaven.

Magnette voorstander van heropening horeca begin mei

PS-voorzitter Paul Magnette heeft woensdag, vlak voor het Overlegcomité over de gezondheidscrisis, gepleit voor de "naleving van de engagementen", in het bijzonder die voor de horeca en de culturele sector.

"Wij (de Franstalige socialisten) hebben vanaf het begin gepleit om de aangegane toezeggingen na te komen", zei hij woensdagochtend op de radio bij Bel-RTL. Magnette haalde daarbij de data aan die zijn overeengekomen tijdens eerdere Overlegcomités. Die voorzagen in de hervatting van lessen op school op 19 april, de heropening van contactberoepen op 26 april en die van de horeca begin mei.

"Laten we ons houden aan wat we hebben toegezegd. Het is belangrijk dat er steun van de bevolking is voor de maatregelen. En daar zijn we nu niet meer", zei Magnette, die onder meer verwees naar een onderzoek van Sciensano, over het moreel van de Belgen na meer dan een jaar van gezondheidscrisis. Magnette pleitte nogmaals voor een tenminste gedeeltelijke heropening van de horeca begin mei, maar niet noodzakelijk op 1 mei. "Als men het niet op 1 mei wil omdat men de socialisten geen plezier wil doen omdat dat de dag van de arbeid is, mijn god, dan ga ik niet vasthouden aan een symbool. Laten we dan zeggen 3 mei." "A priori is het alle horeca" die begin mei weer open zou moeten gaan, vervolgde de voorzitter van de PS, die daar aan toevoegde dat het makkelijker is om de situatie te beheren buiten, op de terrassen, waar het risico op besmetting met het coronavirus kleiner is.

De kwestie van de heropening horeca op 8 mei kwam aan bod op de kern, die volgens Magnette geen beslissing nam. "Er was geen overeenstemming, er was een eerste discussie", aldus nog de PS-voorzitter.