Terrein Festival Dranouter opent vandaag

Om de veiligheid op het festivalterrein te optimaliseren worden rugzakken en tassen gecontroleerd aan de ingang. Om geen files te creëren bij de ingang van de kerk wordt daar geen handbagage toegelaten. Je kan je spullen veilig opbergen in de lockers aan de ingang van het festivalterrein, de camping en de kerk.

Nieuw dit jaar is de Truck Shop op de camping. Die komt iedere dag langs op de Stille Camping Zone tussen 10 uur en 12 uur. Hij heeft alles aan boord om te ontbijten, en je kunt ook gezonde (en ook minder gezonde) snacks kopen.

Volg het online bij Focus en WTV

Deze zomer zijn Focus en WTV aanwezig op verschillende events in onze provincie. Drie online reporters schuimen festivalweiden af en brengen verslag op social media en onze website. Uiteraard zijn we ook op de wei in Dranouter van de partij. Volg donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag het festival op de voet via onze Instagram account, Facebookpagina en onze website!