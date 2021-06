Terug klokken in afgebrande kerk Anzegem

De afgebrande kerk van Anzegem krijgt opnieuw drie klokken. Een aannemer plaatst ze rond de middag terug in de toren. De kerk brandde in oktober 2014 helemaal uit. De restauratiewerken zijn begin dit jaar gestart.

Een kerk zonder klokken is als een café zonder bier. Zo denken ze er ook over in Anzegem. Want de restauratiewerken aan de Sint-Jan de Doperkerk op het Dorpsplein zijn pas in januari gestart, toch komen de klokken nu al terug.

Het gaat om nieuwe klokken want de oorspronkelijke klokken waren te zwaar beschadigd door de brand. De grootste beschadigde klok krijgt later wel nog een plaats in de gerestaureerde kerk, als herinnering aan de zware brand in 2014.

Kerk krijgt nieuwe functies

De kerk werd een kleine zeven jaar geleden verwoest door een zware brand. Het gebouw krijgt nieuwe functies, maar het gedeelte rond de toren zal gebruikt worden voor liturgische diensten, voor een beperkt aantal aanwezigen.

Een aannemer zal ook de beiaard en het mechanisch torenuurwerk restaureren, met maximaal hergebruik van de uit de brand geredde onderdelen.

