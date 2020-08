Terug naar de kust: lastige maanden voor AZ West in Veurne

Net zoals alle ziekenhuizen heeft AZ West in Veurne enkele lastige maanden achter de rug. Pauzeren zit er niet in, nu er een nieuwe corona golf opduikt.

Vooral voor de spoedgevallendienst zijn het drukke zomermaanden. Als kustziekenhuis voor de ruime regio Westkust is het alle zeilen bijzetten in juli en augustus. Maar de helden van de zorg die ons door de coronacrisis hielpen steken graag een tandje bij.

Op piekmomenten in de vakantiemaanden verdrievoudigt het aantal patiënten dat bij AZ West bij spoed over de vloer komt. Dit jaar is dat door de corona een stuk lager. Maar dagelijks zijn dat toch nog altijd een zestigtal spoedgevallen.

Om de spoedgevallendienst zeven dagen op zeven en de klok rond draaiende te houden is er een team van dertig artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen nodig. Hier mag je niet op een uur meer of minder kijken.