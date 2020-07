In onze zomerreeks Terug naar de Kust, varen we vandaag mee met Gaëtan.

Hij is veerman op de veerboot in Nieuwpoort. Ook daar moet je een mondmasker dragen, want veerboten volgen dezelfde regels als het openbaar vervoer. Niet iedereen houdt zich even gewillig aan de regels. Door het coronavirus lagen de veerboten een poos stil, maar nu varen ze weer. Op een drukke dag zet Gaëtan al gauw 3.000 mensen de IJzermonding over.