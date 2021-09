'Terug-naar-het-werk-coördinators' helpen langdurig zieke werknemers zoeken naar job

Zo'n 43.500 West-Vlaamse werknemers zijn langdurig ziek, dat is een kwart meer dan 5 jaar geleden. Maar 15.000 duizend zitten al maanden of meer dan een jaar thuis door mentale problemen, en dat is een stijging van 30% sinds 2015. "Wat er vooral opvalt in die forse stijging is dat steeds meer mensen uitvallen omwille van mentale problemen: burn out, de werkdruk die stijgt, noem maar op. En daar maken we ons toch wel zorgen over. Het is niet enkel bij de werknemers dat het heel fors toeneemt, maar ook bij de zelfstandigen neemt de druk met een derde toe en vallen veel meer mensen langdurig uit", aldus Vlaams parlementsvoorzitter Vooruit Melissa Depraetere.

Terug aan het werk dankzij coördinators

Minister van volksgezondheid Frank Vandebroucke komt met geld over de brug om vanaf januari 4 ‘terug-naar-werk-coördinatoren’ aan de slag kunnen gaan in West-Vlaanderen. "De mutualiteit is de eerste die ziet wanneer iemand langdurig afwezig is. Zij gaan via terug-naar-werk-coördinatoren die mensen actief benaderen met een eerste telefoontje, niet de eerste week dat iemand ziek is, maar tussen de 2 à 3 maanden. Dat is cruciaal. Iemand die langer dan 3 maanden ziek is, heeft veel kans om langdurig ziekt te zijn", zegt directeur Gespecialiseerd Team Bemiddeling Luc Henau.

Het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, kort GTB, helpt mensen met gezondheidsproblemen om werk te vinden, in samenwerking met VDAB. Mensen die al lang ziek zijn, vinden heel moeilijk de weg terug naar een job of een aangepaste job. Luc Heanu: "Er komen mensen bij ons die maanden of een jaar ziek zijn en de weg niet goed meer vinden of al van alles geprobeerd hebben. Als we daar vroeger kunnen bij zijn door die vier mensen, dan zijn we een stap vooruit." Later komen nog eens 2 extra arbeidscoaches bij de vier die binnenkort in West-Vlaanderen aan de slag gaan.