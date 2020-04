Terug naar school, via de laptop dan toch

"We weten dat 15 procent moeilijk bereikbaar is. Niet omdat ze niet willen leren, maar vooral omdat hun ouders minder opvoedingsgericht zijn."

Combineer dat met de wetenschap dat er te weinig laptops zijn, en het wordt duidelijk dat een aantal kinderen in de komende weken van preteaching een leerachterstand zullen oplopen. Lieven Boeve, hoofd van de katholieke onderwijskoepel, erkent dat probleem. "Wij stellen ook vast dat er geen laptops genoeg zullen zijn. En helaas zullen we bij sommige leerlingen moeten vaststellen dat de kloof groter is geworden."

Ook in basisschool in Koekelare

Ook bij basisschool De Lettertuin in Koekelare gaan de lessen in de lagere school weer van start. Digitaal wel te verstaan. Achter de schermen is de voorbije weken hard gewerkt om deze nieuwe lesvorm uit te rollen. Elke dag krijgen de kinderen via de computer een dagtaak met verschillende opdrachten. Twee keer per dag kunnen ze videochatten met zijn of haar leerkracht, om bij problemen uitleg te vragen. Ook de kinderen die in school zelf worden opgevangen.