Test vaccinatieproces in Kortrijk Xpo verloopt vlot

Met de hulp van 1.450 vrijwilligers wil men er vanaf maart aan een stevig tempo mensen uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke vaccineren. En daarbij kunnen tot 8 lijnen worden opengesteld. Elke lijn kan zo’n 200 mensen per dag aan.

Het proefdraaien deze ochtend met 48 mensen die het vaccinatieproces doorliepen ging vlot. Al zijn er wel nog enkele werkpuntjes. Er waren kleine opstoppingen.

In de week van 22 februari wordt van start gegaan met het vaccineren van de eerstelijns zorgprofessionals. Daarna is het de buurt aan de brede bevolking. Wanneer, dat exact is hangt af van de levering van de vaccins. En dan is deze ruime locatie alvast klaar.