Testcentra doen steeds meer beroep op jobstudenten

De jobstudenten worden volgens uitzendbureau Deltaworx ingezet voor organisatorisch of administratief werk zoals mensen wegwijs maken en het beantwoorden van telefonische oproepen. Wie een (bio)medische opleiding volgt, kan ook effectief tests afnemen.

De testcentra kunnen zo tijdens de vakantieperiode op volle capaciteit blijven draaien, terwijl de vaste medewerkers toch ook even op adem kunnen komen, aldus Deltaworx. "De coronacrisis heeft getoond hoe flexibel inzetbaar jobstudenten zijn in tijden van nood", zegt Jeroen Poels, CEO van Deltaworx. "Toen aan het begin van de crisis iedereen aan het hamsteren sloeg, deden supermarkten massaal beroep op jobstudenten om hen mee te ondersteunen. Vandaag zetten duizenden jobstudenten zich in bij de test- en vaccinatiecentra. Het werk dat jobstudenten verrichten wordt misschien wel eens vergeten of genegeerd, maar ook zij zijn echte helden in deze crisis."