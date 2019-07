'Testkaravaan' steekt grens over

Het is de eerste keer dat de Testkaravaan de grens oversteekt, dankzij het Europees Interreg subsidieproject, Transmobil. Dit project heeft als doel de dienstverlening op vlak van mobiliteit in de grensoverschrijdende plattelandsregio Westhoek/Frans-Vlaanderen te verbeteren. Daar zijn er weinig alternatieven voor het gebruik van de eigen wagen. Het uittesten van de fietsen uit de vloot van de Testkaravaan sluit hier perfect op aan.

Het project krijgt in totaal 1.801.832,64 euro Europese steun. De andere helft wordt betaald door de 16 Vlaamse en Franse projectpartners, waaronder de Provincie West-Vlaanderen.

West-Vlaanderen

In 2019 biedt de Testkaravaan de inwoners van Kuurne, Wingene, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Zedelgem en Izegem de kans om gedurende twee weken gratis een fiets uit de vloot te testen en zo de voordelen ervan te ontdekken. De bedoeling is om op een laagdrempelige manier te overtuigen om meer voor de (elektrische) fiets te kiezen.

De campagne is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de betrokken steden en gemeenten. In 2017 namen de stad Veurne en de gemeenten Kortemark en Vleteren deel. Ze overtuigden toen 172 personen om een van de fietsen te testen. In 2018 waren Houthulst, Blankenberge, Diksmuide, Lichtervelde, Lo-Reninge en Koksijde aan de beurt. 249 inwoners hebben toen een van de fietsen getest.