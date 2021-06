Tests met "Kust-Express"-treinen vlot verlopen (NMBS)

NMBS test dit weekend een systeem met reservaties voor rechtstreekse treinen vanuit Gent, Luik, Brussel en Antwerpen naar Blankenberge, De Panne, Knokke of Oostende. Reizigers kunnen zich verzekeren van een zitplaats door op voorhand te reserveren en 1 euro extra te betalen.

Evaluatie

Meer dan 1.000 reizigers hebben een plek op de Kust-Express gereserveerd, zegt Temmerman.

"Het aantal reizigers was niet het doel, maar wel het praktische luik dat we grondig wilden testen. We hebben van het afgelopen weekend zeker een aantal zaken opgestoken, maar de echte evaluatie volgt de komende weken. We gaan de komende dagen ook de reizigers bevragen die een ticket hadden geboekt. Na de grondige evaluatie gaan we bekijken hoe we het voor de zomer kunnen aanpakken."

De bedoeling van NMBS is om de expresstreinen in de zomervakantie elke dag in te zetten. De treinen zijn specifiek gericht op dagjestoeristen.

