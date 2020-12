Teveel besmettingen: alleen nog examens op Brugse VTI-campus

Het VTI van Brugge schrapt de lessen op de campus in de Boeveriestraat, door het stijgende aantal coronabesmettingen. Examens zijn er wel nog.

Zowel bij leerlingen als bij leerkrachten stijgt het aantal coronabesmettingen zienderogen, zegt het VTI op haar facebookpagina. In overleg met het CLB en de stad is daarom besloten om alle lessen in de Boeveriestraat allleen nog online te geven. Er zijn natuurlijk ook examens: die gaan wel nog door. Alleen dan zijn leerlingen er nog welkom.

De school voorziet ook crisisopvang, voor leerlingen die nergens anders terecht kunnen.

Bij de school bevestigen ze het nieuws, maar veel uitleg komt er voorlopig niet: ook de directie zit thuis vanwege corona.