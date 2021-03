'Teveel publiek in Kortrijk tijdens koers': overleg gepland

Er is wat deining ontstaan rond Kuurne-Brussel-Kuurne. In het centrum van Kortrijk kwamen mensen tijdens de finale toch met teveel langs het parcours staan om te supporteren. Ondanks de herhaalde vraag om dat niet te doen.

Bij de doortocht in Kortrijk stonden op de Budabrug en in de centrumstraten mensen - wellicht enkel voor de passage van de renners - dicht op elkaar te supporteren. Ondanks de oproep om dat niet te doen. Dit hadden de ordediensten kunnen voorspellen, vindt gouverneur Decaluwé.

Overleg later van de week

Even verder, in Kuurne, waar start en aankomst liggen, zag je in de finale diezelfde bijeenkomsten niet.

Er is deze week overleg voorzien met gouverneur, burgemeesters en ordediensten. Om lessen te trekken voor de komende voorjaarsklassiekers.