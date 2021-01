Tevreden kijkers vinden weg naar Focus en WTV tijdens coronacrisis

Gemiddeld gezien krijgen de omroepen een score van ruim 7 op 10 van de Vlaming. De omroepen halen daarmee opnieuw de kwaliteitsnorm die de Vlaamse overheid naar voren schuift.

Net zoals in 2018 en 2019 wordt het regionale nieuws vooral geapprecieerd omwille van zijn betrouwbaarheid en actualiteit. Daarnaast winnen ook de verschillende perspectieven die er geboden worden op het nieuws aan appreciatie, met thema’s zoals toegankelijkheid, het begrijpelijk maken van ingewikkelde kwesties, de ‘gewone mens in de straat’ een stem geven en gebalanceerd nieuws brengen.

Kijken vaker tijdens coronacrisis

Verder hebben de coronacrisis en de bijhorende maatregelen ervoor gezorgd dat 20% van de kijkers vaker is beginnen kijken naar het regionale nieuws, vooral dan omwille van de focus op de lokale toestand. Men is meer en meer op zoek naar connectie met de nabije omgeving. Dat het aanbod van de regionale omroep hierin een meerwaarde kan bieden, uit zich in een verhoogde interesse in nieuws over gemeentepolitiek, cultuur, gastronomie en economie, toerisme en entertainment uit eigen regio.

Ook jongere generaties smaken nieuwsprogrammatie

Het onderzoek maakt voorts duidelijk dat ook jongere generaties (-35 jaar) de regionale nieuwsprogrammatie weten te appreciëren. Met een appreciatiescore van 7/10 wordt ook bij hen de kwaliteitsnorm gehaald. De regionale omroepen slagen er zo in een jongere generatie te boeien die relatief meer belang hecht aan informatie over entertainment, lifestyle, uitgaansleven en gezondheid.

Een laatste opvallende vaststelling is het groeiende belang van de digitale mogelijkheden die het publiek gebruikt om hun regionale omroep te volgen. Dit is met name het geval voor jongere generaties, die vaker smartphone en laptop gebruiken maar ook meer een beroep doen op vormen van uitgesteld kijken.