Tevreden reacties over goedkeuring stadionvergunning

“Ik ben tevreden dat er eindelijk een vergunning komt voor de bouw van het nieuwe stadion na 14 jaar”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening en sport Franky Demon (CD&V). “Maar ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Het is nu belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP Blankenbergse Steenweg in functie van een Cercle stadion en een bedrijventerrein. We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cercle als voor Club een oplossing moest komen”, geeft Demon aan.

Ook oppositiepartij N-VA Brugge is tevreden dat minister Zuhal Demir nu de knoop doorhakt in het moeilijke stadiondossier. "Door het verlenen van de omgevingsvergunning komt de bouw van een nieuw, prachtig stadion voor blauwzwart een heel stuk dichterbij. Dit is zo belangrijk voor Club maar ook voor de uitstraling van Brugge," zeggen Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese en fractieleider Geert Van Tieghem. "Zoals we al vaker aanstipten, is er nog werk aan de winkel om de overlast voor omwonenden van het nieuwe, grote stadion te beperken. We blijven ook aandringen op een volwaardige oplossing voor Cercle Brugge.