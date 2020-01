Textiel in Verbinding verenigt Kortrijk

Textiel in Kortrijk verbindt individuen, gemeenschappen en culturen. De foto’s zijn te zien in de bibliotheek en in het museum Texture, het vroegere Vlasmuseum. De tentoonstelling is een vervolg op 'Textiel in Verzet'.

De 14 fotografen en hun modellen trokken betekenisvolle plek in Kortrijk voor een fotosessie. De mensen poseren in prachtige gewaden of traditionele kledij. De foto’s en bijhorende geluidsfragmenten zijn tot en met zondag 16 februari te zien en te horen in de Centrale bibliotheek en in museum Texture in Kortrijk.