Textielbedrijf Sioen legt deel van garenproductie stil

Sioen is wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding. Door de hoge energieprijzen worden ze gedwongen om een deel van de productie stil te leggen. Het gaat om de helft van de productie in de Moeskroense fabriek. Daar maken ze garen voor industrieel textiel.

Textiel valt makkelijk te verschepen, waardoor Sioen concurreert met Europese landen. In sommige landen springt de overheid de bedrijven ter hulp. Frankrijk zorgt voor een goedkoper nucleair capaciteitstarief, Italië geeft korting op de energiefactuur en Spanje werkt met een prijsplafond voor elektriciteit. In België blijft het voorlopig stil en bovendien stijg ook de concurrentie uit Turkije en China: landen die veel minder last hebben van de stijgende energieprijzen.

Sioen heeft voorlopig geen plannen om andere fabrieken stil te leggen.