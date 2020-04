Textielcontainers overvol, stop met aanvoer

De aanvoer van textielafval is de jongste weken, na het invoeren van de corona-maatregelen door de overheid, gigantisch gestegen. Door de massale lenteopkuis bij gezinnen is er een overaanbod aan textiel .

De firma VICT, aangeduid door de intercommunale IVVO in de Westhoek, slaagt er logistiek nauwelijks in om alle containers tijdig te ledigen. Daarnaast is de export van textiel tijdelijk stilgevallen.

Ann Desagher, Diensthoofd IVVO : “We roepen de mensen op om hun nog draagbaar textiel zolang mogelijk thuis te bewaren tot Kringwinkel West terug haar deuren mag openen. Op die manier kunnen we de lokale economie steunen en krijgt ons textiel een tweede leven. Het is absoluut niet de bedoeling om textiel naast de containers te plaatsen, dit is sluikstorten en daar staan zware gasboetes en opruimkosten op.”