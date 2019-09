Thaiboksclub lanceert petitie tegen uitzetting clubgenoot

In Ieper voert Bronski Gym actie voor clubgenoot Farshad Ahmadi (16) en zijn familie. De club vindt het niet kunnen dat Farshad na 3 jaar in Ieper uitgewezen wordt naar Afghanistan. Een land waar zijn leven bedreigd wordt door een familieruzie en de instabiliteit in de regio.

De club lanceert een petitie en stuurt een open brief aan de burgemeester om Farshad te steunen.

Het gezin van Farshad vluchtte in 2012 uit Logar, Afghanistan na de terugkeer van zijn vader uit Noorwegen. De familie betwijfelde zijn loyaliteit aan de Islam tijdens zijn verblijf in Europa. Het hele gezin moest vluchten uit angst voor represailles. Tijdens hun afwezigheid maakte de extremistische Taliban ook weer een opmars in de regio.

De jongste 3 jaar woont en werkt de familie in Ieper. Farshad studeert voor elektricien aan het KTA in Ieper. Daarnaast heeft hij ook een studentenob in een restaurant en traint hij in de lokale thaiboksclub. Trainer Gio: ‘Een ingeburgerd en werkend gezin moet na 3 jaar vertrekken, met zusje van 1 jaar en 9 maanden en een broer van bijna 6 jaar. Kan dit zomaar?’.

De club lanceert nu een petitie en een open brief aan de burgemeester van Ieper om politieke aandacht te vragen voor de zaak van Farshad en zijn gezin.