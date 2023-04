Thaise masseuse krijgt zes maanden cel met uitstel voor oplichting van verliefde klant

G.V. stapte begin 2019 naar de politie. Het slachtoffer beweerde dat Y.P. hem op drie maanden tijd in totaal voor 107.000 euro had opgelicht. Volgens meester Bart Bleyaert vroeg de beklaagde eerst twee keer 5.000 euro, maar werden de bedragen steeds groter. Het geld moest dienen om familie in nood te helpen, zoals haar moeder die een arm- en beenbreuk had opgelopen.

"Zal met lege zak achterblijven"

"Mijn cliënt wil zijn geld terug, maar weet dat hij met een lege zak zal achterblijven", pleitte de burgerlijke partij. V. moest zelf een lening aangaan om het geld op te kunnen hoesten. "Ik heb het geld gegeven omdat ik met haar begaan was. Ze weende tranen met tuiten en ik was goedgelovig", verklaarde hij op de zitting.

Het openbaar ministerie had in de raadkamer al om de buitenvervolgingstelling gevraagd en drong ook maandagochtend niet aan op een veroordeling. Volgens procureur Charlotte Vonck kan niet bewezen worden dat P. haar verliefde klant bewust misleidde om hem geld afhandig te maken.

Ook de verdediging drong aan op de vrijspraak. Volgens meester Aline Claus ontving haar cliënte 10.000 à 20.000 euro, maar heeft ze nooit beloofd om dat geld terug te betalen. "Ze heeft nooit leugens verzonnen om geld te krijgen." In een eerste fase werd de masseuse gewoon vergoed voor bewezen diensten, terwijl het later om schenkingen zou gegaan zijn.

Foefje

Op de zitting verklaarde Y.P. dat het eerst om een lening ging, maar dat ze het geld niet moest terugbetalen als ze een relatie zouden beginnen. De voorzitter vroeg zich openlijk af of die relatie dan geen foefje was. "Ik wou geen relatie, maar heb enkel toegestemd om aan geld te geraken", reageerde de beklaagde toen.