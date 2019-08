Theater aan Zee lokt 180.000 bezoekers

Met niet minder dan 740 voorstellingen op 57 locaties konden bezoekers dit jaar kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod. Het mooie weer lokte extra veel volk naar het festivalcentrum Café Koer en de vele gratis concertjes of kindervoorstellingen. Voor alle activiteiten samen gaat de organisatie uit van zo'n 180.000 bezoekers, een record.

Gastcurator Lucas De Man, de 36-jarige Roeselarenaar die zich de jongste jaren profileerde als kunstcameleon en kind aan huis bij TAZ, koos ervoor om andere kunstenaars uit te dagen en een specifieke opdracht te geven voor het theaterfestival. Hij wou dat het thema 'betrokkenheid' vaker inhoudelijk aan bod kwam in de media. "We hebben laten zien dat er meerdere soorten theater en podium bestaan dan enkel toneel, dans en de traditionele labels", aldus De Man. "We ontvingen ook meer artiesten met een atypisch Vlaamse naam zonder dat dat een onderwerp hoefde te zijn. We hebben ook het bedrijfsleven, het middenveld en de welzijnssector uitgenodigd én ontmoet."

Op de slotavond van het theaterfestival gaf De Man het gastcuratorschap voor TAZ 2020 door aan VUB-rector Caroline Pauwels. Zij mag volgend jaar het thema van het festival bepalen.