Theater aan Zee, ook op kindermaat

Theater aan Zee in Oostende denkt uiteraard ook aan de jongste cultuurliefhebbers. Daarvoor is er het familiepark.

Het Leopoldpark is dan ook één groot theater met (circus)optredens en activiteiten voor groot en klein. En daarbij moeten ze vaak zelf aan de slag gaan. Voor veel ouders met kinderen is het een eerste kennismaking met cultuur. Zoals een optreden met koene ridders die elkaar de stuipen op het lijf jagen. Een stukje theater zonder woorden, maar dat iedereen begrijpt. Het is maar één van de vele theaterpareltjes op kindermaat. Het thema van deze editie is betrokkenheid en dat betekent dat er voor iedereen wat te beleven is.