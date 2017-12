Theaterdecors Kortrijk op topstukkenlijst

En dat is goed nieuws, want een aantal is aan restauratie toe. Dat zal nu kunnen omdat aan de bescherming ook een subsidie vasthangt. Kortrijk heeft zo’n 30 unieke theaterdecors. De vijf geselecteerde stukken zijn bijna allemaal honderd jaar oud. Bij een aantal zijn kleine herstellingen nodig. Maar twee sets zijn ook bekleed met asbestpapier, dat werd een paar jaar geleden per toeval ontdekt. Ze staan nu veilig ingepakt. Door het beschermde statuut zal de Vlaamse overheid straks voor 80 procent de verwijdering van die asbest subsidiëren.