Theaterfestival ‘Het Landjuweel’ loop op zijn einde

In ‘De Grote Post’ in Oostende is nog tot zondag ‘Het Landjuweel’ te gast. Dat is hét theaterfestival voor de Vlaamse amateurtoneelgezelschappen. Speciaal voor het landjuweel werd er een op en top Oostendse voorstelling gemaakt.

Het stuk van Inneke Nijssen, ‘Kwamen zij nog eenmaal’, ging gisteren in première. Het stuk neemt je mee op een parcours door het voormalige postgebouw. Regisseur Inneke Nijsen: “Het is geen klassiek begin, midden en einde verhaal. Het zijn echt flarden die je ziet. Het is niet een verhaal dat je meemaakt. Door dat je de personages leert kennen en ziet hoe de personages zijn kom je allerlei verhalen te weten die zich daar afspelen. Het is meer een greep uit hun ellendig bestaan.” Het stuk vraagt wel wat van de toeschouwer. Het duurt wel even voor je er een touw aan kan vastknopen. Maar na een poos valt alles in zijn plooi.

Oostende is een week lang gaststad voor ‘Het Landjuweel’. Het voorbije theaterseizoen bezocht de jury van ‘Open Doek’ 80 voorstellingen. Daarvan bleven er acht over voor de finale van ‘Het Landjuweel’ in Oostende.