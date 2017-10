Theatergroep BIT op Landjuweelfestival

Theatergroep BIT uit Izegem is met de voorstelling "Show" geselecteerd voor het Landjuweelfestival 2017 in De Grote Post in Oostende.

Het Landjuweelfestival is de hoogmis van het amateurtheater en BIT is de enige West-Vlaamse theatergroep die er dit jaar aan deel mag nemen. Uit een longlist van 25 gezelschappen uit Vlaanderen werd BIT geselecteerd om samen met zeven andere gezelschappen hun voorstelling te spelen op het festival dat van 1 tot 5 november plaats vindt. Show is een creatie van regisseur Steven Duyck. Vooraleer BIT naar Oostende trekt wordt Show op 21, 24 en 25 oktober hernomen in Cultuurkapel De Schaduw in Ardooie.