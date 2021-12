Theaters, concertzalen en bioscopen mogen weer open

Dat heeft het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten woensdagavond beslist na het arrest van de Raad van State dinsdag. De voorwaarden zullen ook gelden voor bioscopen en de evenementensector.

De beslissingen van woensdag werden door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in een koninklijk besluit gegoten, dat inmiddels ook al is goedgekeurd via een elektronische ministerraad. Het KB zal donderdagochtend worden gepubliceerd in het Staatsblad.

Voor de cultuurhuizen is het nu alle hens aan dek om opnieuw voorstellingen te programmeren. Het cultuurcentrum van Brugge probeert zich alvast aan de oorspronkelijke programmabrochure te houden, maar dat is niet simpel. Filip Strobbe, directeur cultuurcentrum Brugge: "Wij hadden veel artiesten al geannuleerd of verplaatst. We hadden alle klanten ingelicht dat voorstellingen niet zouden doorgaan. We hebben nu beslist dat we alles wat we kunnen organiseren zullen doen. We zijn dat verplicht aan onze bezoekers, tickethouders en de artiesten ook. Omdat er een limiet van 200 bezoekers is, kijken we om de voorstellingen te ontdubbelen. Andere voorstellingen worden uitgesteld. De kleine laten we wel doorgaan."

Het blijft hier afwachten wat het voorjaar van 2022 zal brengen. "Het is met de moed der wanhoop dat we verder doen. Maar we doen het omdat de bezoekers en de artiesten ook belangrijk zijn."