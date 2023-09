Theaterstuk Halleluja fantaseert rond wedergeboorte

Lokale amateurs zetten vrijdagavond in het muziektheaterstuk Halleluja het publiek in Brugge aan het denken over wedergeboorte. Dat is ook het thema van het festival in het Concertgebouw, dat van 10 tot 24 september loopt.

De acteurs en zangers beelden zich in dat ze in een post-apocalyptische wereld leven. In het verhaal moeten ze samen weer van nul starten.

"Alles is ingestort en men krijgt de kans om opnieuw te beginnen", legt Lili Chong van het concertgebouw uit. "Met deze vraag zijn we op zoek gegaan naar lokale zangers in Brugge om te betrekken bij deze muziektheatervoorstelling. Zestien Bruggelingen, jong, oud, aangespoeld en hier geboren hebben een intense week met Fleur Khani beleefd." Khani is de Brusselse regisseur van het stuk.