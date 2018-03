Voorheen was er Het Roer en de Boom maar met N moet de samenhang tussen de therapieën en iedereen uit de omgeving van wie therapie krijgt, meer uit de verf komen. N wil ook gezelliger en huiselijker zijn. Door het aanbod uit te breiden wil het therapeutisch centrum ook iets doen aan de lange wachtlijsten. Doel is om de wachttijd tot maximum drie maanden te beperken. Bij zorgpunt N in Roeselare komen wekelijks zo’n 200 mensen langs en die mogen voortaan van over de hele provincie komen.