Thermische boringen voor bouwproject Brugge van start

In Brugge is begonnen met de boorwerken van het grootste residentieel BEO-veld van onze provincie. Zo'n BEO-veld is een zone waar gebouwen warmte halen uti de grond.

De boringen in de Brugse historische binnenstad zullen een tweetal maanden duren.De aannemer wil er 120 lussen van 150 meter diep boren.

De komende twee maanden wordt er op de site 120 keer 150 meter diep in de grond geboord. In die geboorde putten komen er leidingen die via een lus weer naar boven komen tot aan de individuele warmtepompen. Door die buizen vloeit een mengsel van het antivriesmiddel glycol en water. Dat mengsel neemt onder de grond de temperatuur over van de bodem. In de warmtepomp wordt het mengsel overgedragen naar het leidingsysteem in huis en verder opgewarmd naar de gewenste temperatuur. In de zomer zorgt het leidingnet van de vloerverwarming ervoor dat er koel water circuleert om de woningen te koelen.

Daarna komt er een bouwproject met 135 wooneenheden op de nieuwe stadswijk Boevrie, dat de warmte en koelte uit de bodem zal halen. (lees verder onder de video)