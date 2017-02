Dat is een gemeente van amper 6000 inwoners, maar het lijkt wel alsof elke Zwevezelenaar op één of andere manier betrokken is bij carnaval. Het hoogtepunt is de praalstoet nu zondag, maar in aanloop daarnaartoe is iedereen helemaal in de ban van de prinsverkiezingen. De strijd gaat tussen Thiemo en Jelle. En het belooft bijzonder spannend te worden.