Thomas Buffel verliest echtgenote na slepende ziekte

"Met een droef hart meldt KRC Genk het overlijden van Stephanie De Buysser, echtgenote van Thomas Buffel. Stephanie verloor na drie jaar de strijd tegen een slepende ziekte en stierf in aanwezigheid van haar gezin in het Universitair ziekenhuis van Leuven", luidt het in een mededeling. "De hele KRC Genk familie staat achter haar kapitein in deze moeilijke dagen, en betuigt haar oprechte steun aan hem en zijn gezin."

Stephanie De Buysser, afkomstig uit het Brugse, leed aan darmkanker. Samen met Thomas Buffel kreeg ze in 2013 een tweeling, Fausteo en Maceo.