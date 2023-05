Thorgan Hazard opent Red Court in Waregem

Rode Duivel Thorgan Hazard heeft vanmiddag samen de Koninklijke Belgische voetbalbond en de stad Waregem het vijfde Belgian Red Court geopend in Waregem.

De ex-Zulte Waregem speler is ambassadeur van het opgesmukte voetbalterreintje. De Red Court is een initiatief van de voetbalbond waarbij oude voetbalpleintjes worden omgetoverd tot moderne mini-voetbaltempels.

Het plein in Waregem is het eerste Red Court in West-Vlaanderen. Het ligt tussen het oefencomplex van Essevee en Waregem Expo.

(lees verder onder de foto)

De voetbalbond lanceerde de Belgian Red Courts naar aanleiding van de 125ste verjaardag. De voetbalterreintjes moeten een ontmoetingsplaats worden, om zo de sociale cohesie te vergroten. Dit jaar is er de eerste Belgian Red Courts cup, waar alle voetbalvormen een plaats zullen krijgen.