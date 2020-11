Thuisverpleging springt bij in triageposten

Ondanks hun drukke praktijk in de thuiszorg, springen zelfstandige thuisverplegers en het Wit-Gele Kruis bij in de triageposten.

Nu iedereen zich weer vrijwillig kan laten testen, zal ook daar de drukte deze week toenemen. En om de andere diensten te ontlasten nemen ook thuisverplegers coronatesten af, in de triagepost in Torhout bijvoorbeeld.

Helpen ondanks drukke agenda

Samuel Meeus is thuisverpleger bij het Wit-Gele Kruis en samen met een aantal collega’s springt hij bij om coronatesten af te nemen, ook al moeten zelfstandige thuisverplegers daarnaast een overvolle agenda afwerken.

"Wij vinden maatschappelijk verantwoorde zorg heel belangrijk", zegt Samuel. "Als organisatie moet je een stuk verantwoordelijkheid nemen in dergelijke crisissen. Op individueel vlak moet je ook een stukje verantwoordelijkheid nemen."

"Ik vind het soms heel mooi om te horen hoe mensen ermee inzitten om iemand besmet te kunnen hebben. Of dat mensen hun verhaal vertellen en ermee inzitten dat ze iets verkeerd gedaan hebben en dat mensen toch bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen in de crisis. En door naar hun verhaal te luisteren en wat tips te geven, kun je soms heel veel betekenen voor die mensen."

'We leren hieruit'

Maar de zelfstandige verplegers steken hier ook wel een en ander op, wat ze dan in de thuiszorg kunnen toepassen. "We nemen wat we hier zien en leren ook mee naar de organisatie om dat daar ook te kunnen gebruiken."

Iedereen mag zich nu weer vrijwillig laten testen, ook mensen die geen symptomen hebben en dat kan de komende week de druk op de triageposten verhogen.