Thuisverzorging kankerpatiënten breidt uit naar Waregem en Izegem

Bij Onco@home moeten kankerpatiënten minder vaak naar het dagziekenhuis. Dat is mentaal en emotioneel vaak lastig en het heeft een grote impact op het sociaal leven van de patiënt. Bij Onco@home komt een thuisverpleegkundige langs voor bloedname en de controle van belangrijke parameters. De dagopname die volgt verloopt daarom vlotter: het ziekenhuis heeft dan al de nodige gegevens.

Thuishospitalisatie

En het kan soms nog uitgebreider: met volledige thuishospitalisatie. Een gespecialiseerde verpleegkundige dient injecties thuis toe, zodat de patiënt enkel voor controlemomenten bij de behandelend arts naar het ziekenhuis moet gaan en niet bij iedere toediening.

“Het mooie aan dit project is dat de patiënt echt centraal staat. Vanuit zijn of haar situatie wordt bekeken of bepaalde zorg ook thuis kan gebeuren in nauw overleg met alle betrokken zorgpartners," zegt een thuisverpleegkundige over het project. 93 procent van de ondervraagde patiënten kiest voor thuishospitalisatie, blijkt uit een bevraging.

Extra thuisverpleegkundigen

Na de positieve evaluatie breidt het project nu ook uit naar het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem en de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Daarvoor zijn extra thuisverpleegkundigen van verschillende thuisverplegingsorganisaties opgeleid. Het team breidt zo uit naar 40 Onco@home-thuisverpleegkundigen.