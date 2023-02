Ticketverkoop voor woordfestival Memento Kortrijk van start

In Kortrijk is de ticketverkoop gestart voor Memento, het woordfestival van de Openbare Bibliotheek. In de binnenstad duiken de eerste teasers op voor het programma.

In het centrum van Kortrijk duiken stilaan borden en stickers op die doen nadenken over werk en productiviteit. "We leven in een tijd waarin productiviteit belangrijk is," zegt letterzetter Astrid Haerens. "We hebben het altijd ‘druk’, tonen op sociale media waar we allemaal mee bezig zijn, vinden onze identiteit en onze eigenwaarde in ‘wat we doen’."

Actueel thema

"Tegelijk is er – zeker sinds corona – een bewustwording over productiviteit en werk. Er wordt opgeroepen tot vertraging, meer tijd, stilte, offline gaan en een betere work-life balance." "Ook in ons traject naar Culturele Hoofdstad van Europa 2030 zijn we met thema Productiviteit aan de slag," zegt schepen van cultuur Axel Ronse.

Het programma rond Productiviteit bevat onder meer Het Wilde Westen met Roosbeef, en een Urban Night of hiphop met De Stroate. Er is ook een jeugdboekenfeest met onder andere Wim Opbrouck en Wilfried De Jong, en een ontdekkingsparcours in de binnenstad.