Tiegembos voorlopig beschermd

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die ook bevoegd is voor onroerend erfgoed, heeft het domein Sint-Arnoldus in Tiegem bij Anzegem voorlopig beschermd.

Dat is een nieuwe stap in de plannen om het domein dat we beter kennen als Tiegembos openbaar te houden. Eerder heeft de gemeente al het beheer van het park overgenomen van het bisdom. Het beschermingsbesluit omvat een voorlopige bescherming van het Sint-Arnolduspark als cultuurhistorisch landschap en de Sint-Arnolduskapel, Villa Albert en de Belvédère als monument.

Volgens Bourgeois is het park een prachtig devotiepark en zorgen de combinatie van de religieus en wereldlijk geïnspireerde elementen, zoals het kunstmatig aangelegde grottenlandschap en de openluchtpreekstoel in de holle boomstam, voor een bijzondere erfgoedwaarde.

Aantrekkingspool

Ook de gemeente Anzegem is blij met de beslissing. Schepen voor Erfgoed en Patrimonium, Rik Colman: “Dit erfgoedbesluit zorgt ervoor dat een uniek patrimonium voor de toekomst bewaard blijft en in stand wordt gehouden. Het is bovendien een aantrekkingspool voor jonge gezinnen, wandelaars en natuurliefhebbers.”