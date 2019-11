Tielt en Kortrijk krijgen samen 4 miljoen euro voor stadsvernieuwing

Begin dit jaar konden steden een aanvraag indienen voor projectsubsidies voor stadsvernieuwingsprojecten. Met die middelen kunnen steden startende of lopende projecten helpen realiseren. In totaal dienden 12 steden een aanvraag in. Op basis van een jury-beoordeling krijgen nu twee West-Vlaamse steden ondersteuning. Kortrijk ontvangt 2.147.000 euro. Tielt krijgt 1.690.000 euro.

In Kortrijk gaat het geld naar de plannen voor een bouwshift. Een geplande gewestweg zal niet worden aangelegd ten voordele van een verbindingsgebied tussen deelgemeente Bissegem en het stadscentrum, waar de zachte weggebruiker voorrang krijgt.

Somers bezoekt Kortrijk

Het stadsbestuur van Tielt zal dit geld gebruiken voor de ontwikkeling van de collegesite, een terrein in het centrum van de stad dat een nieuwe invulling krijgt met onder meer sociale woningen, een dienstencentrum, een ondergrondse parking en meer groen.

Naar aanleiding van de toekenning van de projectsubsidies brengt Somers morgen een bezoek aan Kortrijk. Hij zal van de gelegenheid gebruik maken om zijn plannen op het vlak van stedenbeleid en stadsvernieuwing toe te lichten.