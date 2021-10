Tielt: Gewapende man overmeesterd; scholen even in lockdown

In Tielt is de gewapende man door de politie overmeesterd in een woning in de Stationsstraat. De buurt was al sinds 11u afgesloten. De agressieve man heeft de brandweer tijdens een interventie bedreigd met een wapen. Volgens sommigen ging het om een kruisboog maar dat is officieel niet bevestigd...

De scholen in de buurt moesten de leerlingen een tijdje binnenhouden van de politie. Over de middag mochten ze dan toch de school verlaten via een alternatieve weg.

"Tijdens een interventie in de Stationstraat in Tielt botste de brandweer op een agressief persoon. Die heeft zich verschanst in zijn woning. Wij zijn ter plaatse en hebben de buurt veiligheidshalve afgezet", liet de Politie Regio Tielt op Twitter weten.

Overmeesterd door politie

Ook agenten van de Speciale Interventie-eenheden kwamen ter plaatse in Tielt. De politie benadrukte op sociale media dat de buurt veilig is want de man zat binnen in de woning.

Iets over 14u is de man overmeesterd door de agenten van het Speciale Interventieteam. Achteraan het huis kan je duidelijk zien dat een raam is stuk geslagen tijdens de interventie (zie foto's hieronder). Hij is in een busje van de politie weggebracht.

In de loop van de middag geeft het parket meer informatie over de zaak.