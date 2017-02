Tielt wil verkeer in tunnel aan station

De stad Tielt en Infrabel willen de overweg aan het station in Tielt op termijn afsluiten.

Als het van het stadsbestuur afhangt, moeten fietsers hier over drie jaar onder de sporen door, via een tunnel. Het voert daarover gesprekken met Infrabel. Later zouden ook wagens door een tunnel rijden, weliswaar niet onder de overweg, maar wel op de plaats waar nu nog het station staat. Het zwaar verkeer zal moeten omrijden. Met de maatregelen willen de stad en Infrabel de verkeersveiligheid verbeteren.