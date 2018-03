Tielt zet grote stap in vernieuwing stadskern

Het schepencollege van Tielt heeft de opdracht voor het stadsvernieuwingsproject van de Collegesite gegund aan THV in de Kortrijkstraat.

Daar komen 141 appartementen en 71 serviceflats, winkelruimtes een dienstencentrum van het OCMW, een wandelboulevard en parkeergelegenheid. De bouw, die uitgevoerd wordt in een publiek-private samenwerking, zal ongeveer zes jaar duren. Volgens de stad wordt daarmee een grote stap gezet in de vernieuwing van de stadskern.

In 2004 kocht de Tieltse bouwmaatschappij al een deel van de gebouwen van Regina Pacis aan in de Ieperstraat. Een jaar later verwierf de stad ook het voormalige Sint-Jozefcollege.