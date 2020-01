Tielts ziekenhuis deelt winst met personeel

Dit keer werden niet alleen de medewerkers met 25 jaar dienst in het Tieltse ziekenhuis in de bloemetjes gezet, maar werd elke medewerker met een uitzonderlijke verrassing bedankt voor zijn of haar inzet. Algemeen directeur Peter Lauwyck maakte in z'n jaarlijkse speech bekend dat het ziekenhuis vanaf 2020 een stukje van zijn winst deelt met de medewerkers. Dat zal gebeuren in de vorm van Ecocheques. Op die manier wil het ziekenhuis zijn medewerkers rechtstreeks laten meegenieten van het succes van het ziekenhuis.

"Engagement belonen"

"Het engagement dat we van onze medewerkers gevraagd hebben, willen we echter wel belonen. Dat hadden we ook beloofd bij de besparingen in 2013. Het medewerkersbestand is de laatste twee jaar stelselmatig uitgebreid met in totaal 25 fulltimers, maar toch blijft de werkdruk hoog en wordt er van de medewerkers een grote flexibiliteit gevraagd. Dat wil de directie graag honoreren. Daarom hebben we eind 2019 een ondernemings-cao afgesloten waarbij de werknemers jaarlijks een stukje van de winst – indien deze voldoende hoog is – uitgekeerd krijgen via Ecocheques", vertelt Peter Lauwyck.