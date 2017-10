Tieltse advocaat voor Carles Puigdemont

Bekaert is maandagmiddag aangesteld door Puigdemont als zijn raadsman. Hij bevestigde ook dat hij de Catalaanse politicus gesproken heeft in België. Maar waar is niet bekend.

Paul Bekaert is gespecialiseerd in mensenrechtenkwesties. Hij verdedigde eerder al de Turks-Koerdische activiste Fehriye Erdal en het Baskische echtpaar Moreno-Garcia, vermeende terroristen van de ETA die in 2001 de Belgische nationaliteit aanvraagden.

Paul Bekaert kon niet bevestigen dat hij Puigdemont sprak over de mogelijkheid om asiel aan te vragen. De hele dag al stond het bol van de geruchten dat de Catalaanse politicus naar Brussel was afgereisd om er asiel aan te vragen. In Spanje riskeert hij een zware straf, nadat hij de onafhankelijkheid uitriep voor de regio Catalonië.