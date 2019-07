Tieltse Hallentoren al 20 jaar op lijst Unesco werelderfgoed

Dit jaar is het exact 20 jaar geleden dat de Tieltse Hallentoren opgenomen werd in de lijst van werelderfgoed van Unesco. De stad pakt daarom uit met speciale rondleidingen: vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden gratis een bezoek brengen.

Het imposante gebouw in het centrum van de stad is er één met een lange geschiedenis. Sinds 1275 is de Hallentoren het symbool van de stad, omdat het economische leven zich afspeelde rond deze Lakenhalle en het inmiddels verdwenen Schepenhuys. Sinds de jaren 1550 staat de toren er in zijn huidige vorm, tijdens een restauratie in 1890 werden de wapenschilden nog aangebracht. Uiteindelijk werd het gebouw in 1999 opgenomen op de lijst van onroerend erfgoed van Unesco.

Vorig jaar werd de Hallentoren nog het slachtoffer van vandalisme, toen de muren beklad werden met verf. De stadsdiensten verwijderden de verf, de politie opende een onderzoek.

Rondleidingen

20 jaar na de erkenning als werelderfgoed wil de stad iedereen aanmoedigen om het monument een bezoekje te brengen. Er is een tijdelijke expo gebouwd en de Tieltse Gidsenkring organiseert begeleide bezoeken, telkens op zaterdag en zondag van 14.30 tot 16.00 uur. Deze activiteit is helemaal gratis en loopt nog tot en met 15 september.

