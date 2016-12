Tien en acht jaar voor ronselen Syriëstrijders

Kopstukken Chalil M. (46) en Ruslan D. (35) kregen respectievelijk 8 en 10 jaar cel. Zij trokken net als Khongr M. ook zelf naar Syrië.

Maandagochtend 8 juni 2015 voerde de politie huiszoekingen uit in Oostende, Bredene en Jabbeke. Er werden zeventien mensen opgepakt, wat uiteindelijk leidde tot de aanhouding van twee verdachten. Ruslan D. (35) vocht lange tijd zelf in Syrië. Ook Chalil M. (46) zit nog steeds in de cel en wordt door het federaal parket gezien als de leider van de terroristische organisatie. M. hield tijdens het onderzoek de lippen stijf op elkaar. Het OM had voor beide kopstukken acht jaar cel gevorderd. Chalil M. zou heel wat Syriëstrijders richting Turkije begeleid hebben. Hij had in de buurt van Istanboel ook een soort safehouse. De andere beklaagden kregen effectieve gevangenisstraffen van 15 maanden tot vijf jaar. De rechtbank is zich momenteel aan het beraden over hun onmiddellijke aanhouding. Een dertiende verdachte werd vrijgesproken.